Concessionária reabre acesso ao Contorno Sul via “Sussumo Shimura”

Com a conclusão das obras de duplicação no trecho, a CCR Rodonorte libera a partir desta segunda-feira (24/02) o acesso ao Contorno Sul de Apucarana por intermédio da Rua Sussumo Shimura, no Jardim Catuaí. Desde outubro do ano passado, para chegar à BR-376 os condutores precisaram seguir por uma rota alternativa traçada pela concessionária, com aval do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

“É uma notícia muito importante e bastante esperada pela população. Foram quatro meses de obras e, neste período, o acesso à rodovia precisou ser alterado para segurança de todos”, disse o prefeito Júnior da Femac, que recebeu os detalhes da reabertura do acesso original nesta quinta-feira (20/02) através dos engenheiros Guilherme Pires da Silva, da Copa Construtora, e Giovana Manosso, da EPC Engenharia, empresas que prestam serviços à CCR Rodonorte. “A prefeitura também está em tratativas com o DER para instalação de uma passarela no local, atendendo aos pedestres que precisam transpor a rodovia”, informou o prefeito.

O superintendente de Segurança, Trânsito e Transportes do Idepplan, Carlos Mendes, também acompanhou a agenda. Ele assinala que o trecho vai estar devidamente sinalizado, com placas indicativas. “Estamos acompanhando de perto todo este processo de reabertura e pedimos atenção dos condutores, sobretudo no momento de acessarem a rodovia”, solicita Mendes.

Iniciada em agosto de 2018, a duplicação do Contorno Sul é executada em duas etapas. A primeira fase, compreendendo 4,5 quilômetros entre o acesso da cidade nas proximidades do 10º Batalhão da Polícia Militar e a entrada para a estrada velha para Rio Bom, já foi concluída. Além dos dois viadutos – “Nova Ukrânia” e “acesso a estrada velha de Rio Bom” – o projeto contempla ainda uma ponte sobre o Córrego Biguaçu. Com investimento na ordem de R$70 milhões, as obras devem ser concluídas até setembro deste ano, garantindo melhor mobilidade urbana e expansão de investimentos para a região.