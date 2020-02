Apucarana garante verba para compra de rolo compactador

Um equipamento essencial para manutenção das estradas rurais, a prefeitura de Apucarana garantiu recursos, através de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, do deputado federal Filipe Barros, para compra de um rolo compactador. O prefeito Junior da Femac informa que a prefeitura já cumpriu os trâmites burocráticos para recebimento desta verba e que próximo passo é a abertura do processo licitatório para adquirir esta máquina.

“O deputado Filipe Barros vem ajudando a nossa gestão, com a participação do seu coordenador político na região Vinícius Costa, e tendo na cidade a minha amizade, do Beto Preto e de Adan Lenharo. Essa união tem trazido bons frutos para Apucarana, como é o caso do recurso para compra do rolo compactador. Essa máquina vai ajudar na manutenção das estradas rurais, tão importante para nossa agricultura”, afirma Junior da Femac, lembrando que o parlamentar também já garantiu verba de R$ 300 mil destinada à atenção básica em saúde no município para o ano 2020.