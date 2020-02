Monsenhor Roberto Carrara será homenageado nesta quinta (20) pela Câmara de Apucarana

A Câmara de Vereadores de Apucarana realiza uma sessão especial nesta quinta-feira (20), às 19h30, para a entrega de Moção de Aplauso ao Monsenhor Roberto Carra, ex-pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana. A homenagem é de autoria do vereador Marcos, da Vila Reis (PSD).

A expectativa do legislativo é de plenário lotado para a sessão de homenagem, já que Carrara atua em Apucarana há mais de 50 anos e é querido pela comunidade.



Desde que deixou o cargo, no começo de janeiro, ele se ausentou da cidade e foi descansar com a família no interior de São Paulo.