Polícia Civil realiza incineração de aproximadamente meia tonelada de drogas, em Apucarana

A Polícia Civil de Apucarana realizou a incineração de aproximadamente meia tonelada de drogas, na manhã desta quinta-feira (20). Só de maconha foram 475 Kg, incinerados.

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe, disse que a Justiça de Jandaia do Sul determinou o procedimento. "Estamos incinerando 475 Kg de maconha. A grande apreensão aconteceu em Jandaia do Sul, a Justiça determinou a incineração e estamos com a nossa equipe cumprindo. Foram toda essa grande quantidade de maconha, estamos incinerando também pequenas porções de drogas que foram apreendidas em Apucarana e 27 unidade de ecstasy," detalha.

O delegado ressalta que a incineração também acontece por questões de segurança. "Não é bom manter essa grande quantidade de drogas na delegacia, por questões de segurança, realizamos em outubro do ano passado uma grande incineração e estamos mais uma vez realizando a incineração de drogas, isso mostra que a polícia tem trabalhando duro contra o tráfico de drogas," finaliza.

A apreensão dos 475 Kg de maconha aconteceu no dia 11 de janeiro de 2020.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe que fazia fiscalização na rodovia BR-376 e deu ordem de parada ao veículo, contudo o motorista desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade na contramão. Ao chegar próximo ao trevo de Jandaia do Sul, o condutor fez o retorno em alta velocidade. Os policiais precisaram atirar contra os pneus do Focus para fazê-lo parar o carro.