PM de Apucarana apreende menor por tráfico pela segunda vez, em menos de 10 dias

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela equipe Rocam da polícia militar (PM) de Apucarana pela segunda vez, em menos de 10 dias, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foi encontrada uma motocicleta recém furtada na área central da central da cidade.

Segundo consta no relatório da PM, o adolescente foi visto por uma equipe em patrulhamento no bairro Dom Romeu, em endereço alvo de denúncias de vendas de drogas por parte da comunidade. O mesmo rapaz chegou a ser apreendido 8 dias antes, pela mesma equipe policial pelo crime de tráfico.



O rapaz empurrava uma moto para dentro de uma residência quando foi abordado pelos policiais, que segundo informações via central, havia sido furtada a poucos minutos no centro da cidade. O menor assumiu a traficância no local e informou que dentro da residência usada como ponto para venda havia uma certa quantidade de drogas. Após vasculhar o local, a equipe encontrou uma porção de maconha, diversas pedras de crack e uma balança de precisão, além de dinheiro trocado.



O rapaz foi encaminhado juntamente com os entorpecentes até a delegacia, onde passou a dizer que não se importa em ser preso, pois é menor e o máximo que ficará detido é seis meses.



Ele afirmou ainda que veio da cidade de Faxinal, onde ele e o irmão eram conhecidos como ‘os irmãos do tráfico’, motivo pelo qual resolveu vir para Apucarana, onde era menos conhecido no meio policial.