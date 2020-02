Tempo segue instável nesta quinta-feira, prevê Simepar

A quinta-feira (20) ainda será de tempo instável por causa da formação de áreas de instabilidade sobre as regiões paranaenses. O escoamento de ar quente e úmido se intensifica sobre o estado e regiões vizinhas. Previsão de temporais, de curta duração e localizados, nas diversas áreas do Paraná, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registou 20ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 27ºC. Existe a previsão de 18 milímetros de chuva.

Sexta-feira

Na sexta-feira (21) as taxas de instabilidade diminuem em todas as regiões paranaenses e não há previsão de chuva nas regiões Oeste e Sudeste do Paraná. Na metade norte o tempo segue quente e abafado favorecendo ao desenvolvimento de aglomerados de nuvens convectivas assim na região central e Campos Gerais. No setor leste, os ventos predominam de sudeste, do mar para o continente, mantendo a cobertura de nuvens baixas nesta área do Paraná.

A temperatura deve chegar aos 28ºC.