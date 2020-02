Apucarana disponibiliza vacina contra sarampo em 24 UBSs

A prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), está mobilizada para alcançar um grande índice de cobertura na Campanha de Vacinação Contra o Sarampo iniciada no último dia 10. A vacina está à disposição em 24 Unidades Básicas de Saúde (confira quadro dos locais) de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 16h30. A campanha de vacinação, que segue até dia 13 de março, tem como público alvo pessoas de 5 a 59 anos. Balanço dos 10 primeiros dias aponta que 2.444 pessoas foram imunizadas em Apucarana.

A maioria dos casos confirmados de sarampo no país está na faixa etária de 20 a 29 anos, por esse motivo, o Paraná está vacinando todas as pessoas desse grupo. Para as demais idades, de cinco a 19 anos e dos 30 aos 59, a vacinação é seletiva. É necessário levar o comprovante vacinal para verificação do esquema, pela unidade de saúde, pois somente será imunizada a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com o esquema vacinal incompleto.

Após vinte anos sem registro de casos confirmados de Sarampo no estado, o Paraná, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), tem 850 casos confirmados da doença e outros 1.711 estão sendo investigados.

Em Apucarana, segundo o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, não há casos da doença. “Tivemos 7 casos suspeitos, sendo que 3 foram descartados e 4 estão sendo investigados”, informa Kaneta.

Paralelamente a mobilização da Campanha Nacional Contra o Sarampo com foco na faixa etária de 5 a 59 anos, o calendário de vacinação do Ministério da Saúde estabelece que crianças a partir dos seis meses de idade até cinco anos incompletos devem ser levadas às unidades básicas de saúde para serem imunizadas contra o sarampo. Trata-se da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola e está disponível regularmente em 24 unidades de saúde de Apucarana.

“O sarampo é uma doença muito perigosa e pode levar a pessoa à morte. Por isso pedimos que os pais mantenham em dia o calendário de vacinação de seus filhos na faixa de 6 meses a 5 anos incompletos. A população de 5 a 59 anos, por sua vez, atenda o chamado desta campanha e também se protejam contra a doença”, conclama o prefeito Junior da Femac.

A doença – Altamente contagioso, o sarampo é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. A partir dos primeiros sintomas, é primordial que a pessoa seja levada o mais rápido possível para um diagnóstico médico. “Os sintomas do sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição. Eles incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas”, explica Luciano Pereira da Silva, coordenador da Divisão de Epidemiologia da AMS. O vírus do Sarampo pode levar a complicações como, encefalite, meningite e pneumonia.

Confira os locais de vacinação:



UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO)

Rua: Arthur Thomas s/nº Fone: 3901-1055

UBS – DR ANTONIO SACHELLI (AVENIDA AVIAÇÃO, 3012 – JARDIM COLONIAL)

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA)

Rua: João Matiuzzi nº279 Fone: 3901-1068

UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO)

Rua: Nelson Miquelão s/nº Fone: 3440-5007

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS)

Avenida Getúlio Vargas s/nº Fone: 3901-1067

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

Rua: Guapuruvu s/nº Fone: 3901-1070

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

Rua: André Korilo nº1190 Fone: 3422-5708

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA)

Rua: Ilson Ferreira Guerra s/n Fone; 3424-2189

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

Avenida Central do Paraná s/n Fone: 3901-1063

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA). Rua José Manoel de Oliveira – Jardim Trabalhista

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA)

Rua: Serra do Mar s/nº Fone: 3901-1056

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

Rua: Marcílio Dias s/nº Fone: 3901-1031

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

Rua: Emiliano Perneta s/nº Fone: 3901-1030

UBS MERCEDES SILVA MORENO (VILA REGINA)

Rua: Emílio Cretushi s/nº Fone: 3901-1032

UBS ORESTE G. MARQUITO (JARDIM MARISSOL)

Rua: Jair Fidelis Marques s/nº Fone: 3901-1073

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)

Rua: Rolândia s/nº lado da Escola Ébano Pereira Fone: 3901-1035

UBS MOACIR S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

Rua: Conselheiro Zacarias s/nº Fone: 3901-1059

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

Rua: José Garcia Perez s/nº Fone: 3901-1064

UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII (VILA APUCARANINHA)

Rua – São Carlos S/N3901-1052

UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

Rua: Rio Congonhinhas s/nº Fone: 3901-1046

UBS ROMEU MILANI

Rua OSVALDO CRUZ (CENTRO)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)

Rua: São Leopoldo s/nº Fone: 3901-1057

UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

Rua: Nossa Senhora da Conceição s/nº Fone: 3901-1069

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

Rua: Augusto Ferreira Chagas s/nº Fone: 3901-1049