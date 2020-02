Vizinho de açougue recupera espetinhos furtados em Apucarana 

Na manhã de terça (18), a Polícia Militar de Apucarana foi chamada para registrar um furto de 50 espetinhos, que aconteceu na Rua Doutor Oswaldo Cruz, no centro da cidade.

De acordo com um internauta que entrou em contato com a equipe do TN Online, os 50 espetinhos foram recuperados logo após o furto. Ele relatou que um rapaz viu o ladrão no quintal dele, correu atrás do homem e pegou os alimentos de volta.

O rapaz e o ladrão entraram em briga corporal. O homem fugiu antes de contatarem a Polícia Militar novamente.

Entenda:

