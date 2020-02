Centro da Juventude vai oferecer aulas de ginástica a partir do dia 2 de março

Vão iniciar no dia 2 de março, a partir das 7 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, em Apucarana, as aulas de ginástica com o comando da professora Maria Clara de Andrade. As inscrições da atividade, que faz parte do Projeto “Corpo e Vida Saudável”, estão abertas e podem ser feitas no Centro da Juventude.



A professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes, comunica que as aulas são realizadas de segunda a quinta-feira no período da manhã.

De segunda e quarta-feira as atividades são desenvolvidas para alunas acima de 55 anos nos horários das 7, 8 e 9 horas. As terças e quintas as aulas ocorrem para alunas acima de 25 anos nos mesmos horários. O Projeto Corpo e Vida Saudável tem a realização da Secretaria Municipal de Esportes.

Mais informações podem ser obtidas no Centro da Juventude, na Rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelos telefones: 3422-5184 e 3424-0629.