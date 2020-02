Conselho aprova redução no valor do vestibular da Unespar 

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, o Conselho de Administração e Finanças (CAD) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) se reuniu na primeira sessão ordinária de 2020 e, entre as pautas tratadas, aprovou uma medida que reduz o valor do vestibular. "Eu solicitei um estudo, no final do ano passado, para ver as condições para reduzir o valor da inscrição do vestibular. A Comissão de Vestibular me informou que, se mudarmos a estrutura e os custos, é possível reduzir o valor", explica o reitor, Antonio Carlos Aleixo.

A intenção é popularizar ainda mais o acesso ao ensino público superior. “A ação da universidade é para atingir um público que ainda não atinge”, salienta Aleixo. Dessa maneira, neste ano o valor da inscrição será de R$ 60 para os estudantes que efetuarem o pagamento até um prazo que será determinado, e R$ 80 após esse prazo. Além da redução no valor do vestibular, ainda será mantida a isenção de taxa para estudantes que preencham os requisitos pré-determinados em edital.

Vagas Ociosas

Para garantir o melhor aproveitamento das vagas disponibilizadas nos cursos da Unespar, depois das chamadas dos aprovados nos vestibular é realizado, também, o Processo Seletivo de Ingresso em Vagas Ociosas, nas modalidades: Reingresso de Trancados, Transferência de Turno, Transferência interna de Curso, Transferência Externa, Reingresso de Desistentes, Portadores de Diploma de Curso Superior e Estudantes Cancelados.

Sistema de Cotas

Em 2020, as vagas destinadas ao Sistema de Cotas continuam em 50%, divididas nas seguintes categorias: 25% do total de vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; 20% do total de vagas para candidatos pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; e 5% do total de vagas para pessoas com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação.