Equipe da Secretaria de Esportes de Apucarana se destaca na Prova Pedestre XV de Fevereiro

Com o comando da professora Luciane Yoshico, a equipe adulta de pedestrianismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque na 43 edição da Prova Pedestre XV de Fevereiro, realizada sábado à noite em Cornélio Procópio.



Luciane Yoshico voltou satisfeita com os resultados obtidos no Norte Pioneiro. “Foi uma prova muito difícil, mas os nossos atletas deram conta do recado e trouxeram bons resultados tanto na classificação por categoria e também no geral”, comentou Luciane.

A competição em Cornélio Procópio foi disputada com percursos de 6 e de 12 Km.

A secretária municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, enalteceu o bom desempenho dos atletas apucaranenses na XV de Fevereiro. “Fomos bem na categoria menores (Quinzinha) e na categoria adulto não foi diferente. A gestão Beto Preto e Junior da Femac têm dado todo o respaldo ao esporte e os resultados estão acontecendo com muitas vitórias”, destacou Jossuela.



Na Prova XV de Fevereiro, Apucarana foi representada por cerca de 20 competidores. Na prova de 6 Km, o atleta Cléber da Silva Ribeiro foi campeão na categoria e obteve a terceira posição na classificação geral. Luiz Cláudio Freitas também foi campeão na categoria.

Já na competição de 12 Km, Lúcia Mateus Fernandes foi campeã na categoria, o mesmo acontecendo com Geison Novaes de Souza. Na classificação geral, Geison foi o décimo quinto colocado. Tiago Chagas terminou a prova na terceira posição em sua categoria.

Os demais atletas de Apucarana, que competiram em Cornélio Procópio, receberam medalhas.



Luciane destacou que a equipe agora vai disputar corridas no dias 8 e 22 de março, e 19 de abril. No dia 8 a prova será em Sertanópolis, dia 20 em Nova América da Colina e dia 19 de abril na Corrida Rústica Tiradentes, em Maringá. A equipe treina de segunda a sexta-feira das 17 às 20 horas, no Complexo Esportivo Lagoão.