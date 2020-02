Secretaria de Esportes envolveu mais de 4 mil atletas em 2019

Entre competições, amistosos, atividades e número de atendimentos no ano passado, a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana atingiu 4.052 atletas. Foram inúmeras competições ao longo da temporada. “Os nossos atletas e as nossas equipes competiram dentro e fora do Estado com apoio total da administração municipal. Além disso, a gestão Beto Preto e o prefeito Junior da Femac desde 2013 vêm sediando os principais jogos oficiais do Estado, organizando ainda várias competições em nosso município”, enfatiza a professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes.

Entre as principais competições, a Secretaria de Esportes realizou a Prova Pedestre 28 de Janeiro, a Vinteoitinha, fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), Torneio do Trabalhador, fase municipal do JEP´s (Bom de Bola), Circuito de Corrida de Rua das Escolas Municipais, Campeonato Municipal de Futebol, Campeonato da

Primeira e Segunda Divisão de Futsal (Adulto), Campeonato de Futsal (categorias menores), Festival de Natação e Ginástica, Copa Raça de Handebol, Quadrangular de Basquetebol, Torneio Regional de Handebol, e outros eventos mais.

“No ano passado apoiamos os times do Apucarana Futsal e do Lokomotiva e a equipe de pedestrianismo Pé Vermelho. Essas equipes competiram em todo o Estado, levando o nome do nosso município. Também disputamos os Jogos Abertos do Vale do Ivaí, conquistando títulos em várias modalidades e fomos tricampeões da Prova São Silvestrinha no final do ano passado em São Paulo”, destaca Jossuela.

Em 2019, com apoio da Secretaria de Esportes, Apucarana também teve representes em competições realizadas em Jandaia do Sul, Cascavel, Cornélio Procópio, Astorga, Rolândia, Arapongas, Ivaiporã, Cambé, Manoel Ribas, Maringá, Londrina, Borrazópolis, Faxinal, Toledo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Cruz do Monte Castelo, Ibiporã, Califórnia, Bandeirantes, Cianorte, Mauá da Serra, Rio Negro, Florínea-SP e Tarumã-SP.