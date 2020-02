Casa dos pais do prefeito de Apucarana é assaltada nesta quarta (19)

A casa dos pais do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, o empresário Sebastião Ferreira Martins, conhecido também como Tião da Femac, e Maria Toschi, foi assaltada na manhã desta quarta-feira (19), na Rua Osório Ribas de Paula. Os homens estavam armados e renderam o casal.

Dois homens entraram armados na casa e outro ficou do lado de fora. Os homens invadiram o quintal da casa às 4h15 desta madrugada, mas esperaram até as 9 horas para render uma funcionária que chegava para trabalhar na residência.



“Foram minutos de tensão. Meu pai é cadeirante e minha mãe é idosa. Houveram agressões, fora o estresse emocional. Há câmeras na casa que gravaram toda a ação e as imagens ajudarão as polícias militar e civil na busca pelos criminosos. Confiamos no excelente trabalho da polícia”, disse Junior da Femac.

Os ladrões teriam roubado R$ 1,5 mil em dinheiro e um celular.