Quarta-feira deve ser de tempo instável, prevê Simepar

Na quarta-feira (19) a frente fria continua influenciando o tempo no Paraná. As condições são favoráveis a pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões do Estado no decorrer do dia. Novamente não se descarta ocorrência de temporais localizados. Não deve aquecer tanto em comparação aos últimos dias, mas ainda fica abafado.

Ao amanhecer Apucarana registrou 20ºC. A temperatura deve chegar na casa dos 28ºC durante a tarde. Existe a previsão de 17 milímetros de chuva.

Quinta-feira (20)

A quinta-feira (20) ainda será de tempo muito instável devido a formação de áreas de instabilidade sobre as regiões paranaenses. Uma área de baixa pressão atmosférica se intensifica sobre o estado e regiões vizinhas. Previsão de temporais nas diversas áreas do Paraná.

A temperatura deve chegar aos 27ºC e existe a previsão de 18 milímetros de chuva.