Travestis ameaçam jogar pedras na viatura da PM em Apucarana 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada na madrugada desta quarta-feira (19), para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Moradores da Avenida São João, no Jardim Apucarana, denunciaram que um grupo de travestis, estaria fazendo algazarras e incomodando quem vive no local.

A PM repassou que foi até o local, abordou o grupo e fez as devidas orientações. A equipe saiu, deu uma volta na quadra e flagrou duas travestis fazendo algazarras, gritando, gesticulando e desacatando os policias dizendo: " a gente só esta trabalhando seus porcos safados".

Conforme a PM, quando a viatura se aproximou, elas pegaram pedras de concreto que estavam no chão e ameaçaram arremessá-las na equipe policial, sendo necessário solicitar apoio de outra viatura pra realizar abordagem nos suspeitos novamente.

Foi realizado a abordagem e dado voz de prisão as duas travestis por pertubação do sossego, desacato e ameaça.