Dois são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

Um adolescente foi apreendido e um jovem foi preso suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana. Com eles a Polícia Militar (PM) encontrou cocaína e crack. Os dois foram detidos na noite de terça-feira (18), no Núcleo Marcos Freie.

A PM informou que realizava patrulhamento pela Rua Fernando Pereira, quando um morador do local denunciou que em frente de uma casa, teria duas pessoas vendendo drogas, que eles escondiam o entorpecente embaixo de uma pedra.

A equipe policial foi até o local e abordou os suspeitos. Com o adolescente foi encontrado um pino com cocaína, um pedra de crack e R$50. Com o maior de idade, foi localizado R$20.

Durante buscas, embaixo de uma pedra, a PM encontrou um pote de balas, porém dentro tinha mais três pinos de cocaína e uma pedra de crack. Os dois foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A PM ressalta a importância das denúncias.