Legislativo de Apucarana reduz conta de luz de R$ 4 mil para R$ 400

O presidente da Câmara de Apucarana, Luciano Molina (Rede), anunciou ontem à tarde o valor que o Legislativo deverá pagar no mês de março referente a conta de luz: R$ 407,50. A diminuição drástica de valor, que até dezembro de 2019 chegava em torno de R$ 3 a R$ 4 mil/mês, deve-se à implantação do sistema de energia solar no prédio central, da Casa de Leis.

“A conta que pagamos em dezembro de 2019 teve o valor de R$ 4.000,54. Foi no final desse mesmo mês que implantamos o sistema na Câmara. Em janeiro, já com o sistema em funcionamento e as placas solares começando a injetar energia na rede da Copel, a conta diminuiu. Agora, em fevereiro, chegamos a R$ 407,50 valor que estava sendo previsto desde o início”, relatou o presidente Luciano Molina, em companhia dos vereadores e vereadora.

Ele lembrou que o projeto na Câmara de Apucarana é pioneiro entre as Câmaras no norte do Paraná e teve um investimento de R$ 110 mil com a instalação de 100 painéis, com potência de no mínimo33,5 quilowatts pico, e inversor (transformador) que faz parte do sistema fotovoltaico, que possibilitará a geração de até 120% da energia para a Casa de Leis.

“Quando fizemos a aquisição dos painéis, com o apoio de todos os vereadores desta Casa, estávamos cientes que o retorno do investimento seria em até quatro anos. Mas também tínhamos a certeza que os gastos seriam reduzidos de R$ 3 mil a R$ 4 mil para em torno de R$ 500 reais por mês”, comemora.

Molina mais uma vez agradeceu a parceria que teve de todos os vereadores e vereadora na implantação do sistema no Legislativo. “O apoio de todos foi fundamental em todo o processo. Desde a licitação até a implantação dos painéis e agora já estamos recebendo os primeiros resultados positivos. Esse sistema tem durabilidade de 25 anos. É economia aos cofres públicos e principalmente benefícios para o meio ambiente”, afirmou.