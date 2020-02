Hidroginástica e natação começam no Lagoão

Em Apucarana, não existe idade nem limites para quem quer praticar gratuitamente hidroginástica e natação. As atividades de 2020 iniciaram na terça-feira (18), na piscina aquecida localizada em anexo ao ginásio de Esportes do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão). Ao todo, estão sendo atendidas 2.300 pessoas de diversas faixas etárias e públicos.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhou o início dos trabalhos, acompanhado da secretária municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro. “É um trabalho iniciado na gestão Beto Preto, com a reativação da piscina aquecida, e que estamos dando continuidade. As atividades acontecem em três turnos, de maneira que possamos contemplar os mais diversos públicos”, ressalta Junior da Femac.

O prefeito destaca que a hidroginástica e a natação atendem desde crianças, jovens, adultos, idosos, com turmas exclusivas para portadores de necessidades especiais. “Desde 2017, a gestão Beto Preto coloca em prática a perspectiva da inclusão também na natação e na hidroginástica. Há horários exclusivos para alunos autistas, com síndrome de down e deficientes físicos, entre outros”, cita Junior da Femac.

Trabalhar com esse público também significa um desafio e mais uma oportunidade de realização profissional aos educadores. “É maravilhoso e gratificante trabalhar com as crianças especiais. Muitas já se identificam com o profissional e logo o procuram para iniciar as atividades”, conta a educadora física Helen Caroline Pereira.

As atividades com o grupo especial acontecem todas as segundas-feiras, no período das 17h30 às 19 horas. “São quatro turmas que somam cerca de vinte crianças. É um atendimento especial, com duração de 30 minutos e que reúne, no máximo, cinco crianças em cada sessão. A criança entra na piscina acompanhada dos pais e realiza todas as atividades previstas numa aula normal, como respiração, braçada e pernada”, frisa Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes.

De acordo com ela, a hidroginástica e natação na piscina do Lagoão acontecem em três períodos: manhã, tarde e noite. “As atividades começam às 7 da manhã e se estendem até as 20h45. Ao todo, são 1.550 pessoas nas aulas de hidroginástica e 750 nas de natação”, afirma Jossuela, acrescentando que o atendimento é feito por dez educadores físicos.