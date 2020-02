Apucarana investe em zeladoria pública

A Prefeitura de Apucarana cada vez mais coloca em prática o conceito de zeladoria pública. O objetivo é fazer a manutenção constante da cidade. Pelo menos dez equipes cuidam diariamente de praças, parques, calçadas, prédios públicos, trânsito, asfalto, rede de drenagem, arborização e iluminação pública.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, reconhece que é um desafio pois quando chega nesta época de chuva e calor o mato cresce rapidamente. “No entanto, trabalhamos com muito planejamento. Além de manter equipes próprias, reforçamos o trabalho com a contratação de empresas terceirizadas, como acontece nas áreas de iluminação pública, roçagem, limpeza de bueiros e poda de árvores”, observa.

Segundo o prefeito, diariamente as equipes estão atuando na área central e mais especialmente nos bairros. “A nossa administração acontece do bairro para o centro. Além das equipes, contamos com dezenas de servidores que realizam serviços específicos, como pintores, eletricistas, operários, auxiliares de serviços gerais e pedreiros, entre outros”, enumera Junior da Femac.

ATUAÇÃO DAS EQUIPES – O diretor municipal de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, acompanha as equipes e fez um relato de dois dias de trabalho. “As equipes de manutenção do asfalto fizeram a recuperação emergencial no Jardim Malibu e no Jardim Monções, na região da Vila Nova”, informa.

A equipe própria de roçagem trabalhou nesses dias no entorno do ginásio de esportes do Jardim Ponta Grossa, na Praça do CEU no Jardim América e na Praça da Igreja Cristo Rei no Jardim Diamantina. “O Município ainda tem contratada uma empresa terceirizada, que concentra os trabalhos da roçagem em terrenos baldios”, completa Toshio.

A Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, também recebeu os cuidados da zeladoria municipal. “Uma equipe fez a limpeza da guia e a pintura do meio-fio, além da roçagem da grama do canteiro central”, afirma Toshio. Enquanto isso, a equipe terceirizada de limpeza de bueiros esteve na Rua Munhoz da Rocha, na área central. “Essa empresa foi contratada para executar serviços mais complexos, fazendo diariamente a limpeza de dezenas de metros de galerias, permitindo o escoamento da água das chuvas”, pontua Toshio.

A equipe própria de poda de árvores continua executando serviços na Praça Semíramis Braga (Praça do 28), enquanto a empresa terceirizada estava atuando no abate de um eucalipto na Rua Osório Ribas de Paula.

Toshio afirma que o caminhão-pipa adquirido recentemente está diariamente atuando em uma região da cidade. “Pelo menos duas vezes por semana, ele faz a limpeza da Praça do 28. Nos últimos dias, ele foi utilizado na limpeza das quadras de esportes localizadas no Distrito de Caixa São Pedro e no Núcleo Habitacional Adriano Correia”, cita.

A pintura das faixas de sinalização de trânsito estava sendo feita nos Jardins Sol Nascente e Primavera, na região do Núcleo Habitacional João Paulo. Dentro do trabalho de zeladoria, a Prefeitura mantém ainda equipes que atuam 24 horas na manutenção da iluminação pública, atendendo chamados e trocando lâmpadas queimadas, entre outros serviços.