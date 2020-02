Apucarana vai dobrar número de agentes

O número de agentes que atuam no trânsito vai dobrar, em Apucarana. Na terça-feira (18), a prefeitura divulgou edital convocando 30 aprovados no concurso realizado em 2017, sendo que nove são para o cargo de agente de trânsito. De acordo com o superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) Carlos Mendes, atualmente existem oito profissionais que cuidam do trânsito, rotativo e transporte da cidade.

No total, o município possui 1.827 vagas no estacionamento rotativo que, segundo o superintendente, precisa ter uma atenção maior. Mendes pondera que a função dos agentes não é apenas cuidar das vagas, mas fiscalizar todo tipo de transporte. “Se tem um acidente ou algum problema em semáforos, por exemplo, precisamos enviar os agentes. Eles devem também fiscalizar os taxistas e aplicativos de transporte que estão chegando, o transporte coletivo da cidade. Mas não é só no trânsito rodoviário o papel dos agentes. No aeroporto, tem ainda a fiscalização de voos, por exemplo”, explica.

Com a convocação, equipes serão criadas e ficarão responsáveis por cada setor. “A demanda do trânsito hoje é muito grande. Com a convocação, vai melhorar muito. Vamos criar equipes que atuarão no rotativo, transporte e trânsito. Também vamos lançar o aplicativo do rotativo: vamos começar a realizar testes entre março e abril”, adianta Carlos.

A notícia da ampliação do quadro de agentes de trânsito foi recebida de maneira positiva pelos motoristas que trafegam pela área central da cidade. A empresária Elisângela Aparecida de Souza acredita que a convocação de novos profissionais vai ajudar a melhorar a fiscalização no trânsito, evitando que motoristas ocupem as vagas destinadas a idosos e deficientes. “Também acho que vai ajudar a fiscalizar a rotatividade das vagas do trânsito”, opina.

No entanto, ela sugere que a prefeitura crie mais pontos de venda de cartão do rotativo. “Seria ótimo se os próprios agentes pudessem vender os cartões. Também é necessário que os estabelecimentos se identifiquem com uma placa ou um cartaz bem visível, porque muitos motoristas de fora não sabem onde comprar para estacionar”, observa.

É o caso da médica Evelise Silva Cardoso, que é de Maringá, mas trabalha em Apucarana. Ela reclama que dificilmente encontra um agente de trânsito em Apucarana para pedir informação. “Em Maringá tem zona verde e eu sempre encontro os agentes quando preciso e em Apucarana não encontro ninguém. Que bom que vão chamar mais agentes”, comenta.

CONCURSO

Trinta candidatos aprovados no concurso público 001/2017 foram chamados ontem pela Prefeitura. O edital já foi publicado em Diário Oficial e está disponível no site oficial do Município (www.apucarana.pr.gov.br), no link “concursos”. Os convocados devem se apresentar nesta sexta-feira (21), às 9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Apucarana, munidos de documentos exigidos no edital de convocação. Mais informações na Superintendência de Recursos Humanos pelo telefone 3422-4000.