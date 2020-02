Carro capota após colidir contra táxi, em Apucarana

Um carro capotou após colidir contra um táxi, na tarde desta terça-feira (18), na Rua João XXIII, nas proximidades do Jardim Figueira e do bairro Orlando Bacarim, em Apucarana.

A colisão envolveu um Fiat Argo, placas de Belo Horizonte e um táxi modelo Renaut Logan, placas de Apucarana. O motorista do Argo disse que trafegava logo atrás do táxi em direção a Estrada do Barreiro, quando tentou fazer uma ultrapassagem. No mesmo momento, o taxista tentou fazer uma conversão à esquerda e acabou ocorrendo a colisão.

Com o impacto da batida, o Argo capotou, contudo ambos os motoristas saíram ilesos do acidente.