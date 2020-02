Carnaval movimenta vendas em empresas de turismo de Apucarana e Arapongas

O carnaval acontece no período do dia 22 a 25 de fevereiro e movimenta empresas de turismo de Apucarana e Arapongas, com vendas de pacotes de viagens e passagens de ônibus.

Em Apucarana, segundo o consultor de viagens João Felipe Maistrovicz, a procura foi grande, principalmente para resorts e hotéis fazenda da região de Apucarana, onde os turistas podem ir de carro. “O feriado de carnaval costuma ter tarifas até 70% maiores que outras datas, e mesmo assim a maioria dos hotéis e resorts estão lotados”, explica.

Apesar do preço das viagens aumentarem nesta época do ano, João diz que os valores ainda estão dentro do orçamento do consumidor que pretende aproveitar o feriado para viajar com sua família para resorts aqui por perto de Apucarana. “Estes resorts apresentam uma estrutura completa com atividades e recreação para crianças e adultos”, complementa.

Por outro lado, de acordo com o consultor de viagens, pacotes para o nordeste ou destinos internacionais não tiveram o mesmo ritmo de procura. “Porém, a forma de pagamento facilitada e a compra antecipada do pacote foi o que impulsionaram as vendas”, observa.

A agente de viagens Regiane Moraes, de Apucarana, também observou que este ano os pacotes vendidos foram para locais mais perto da cidade, como Morretes, próxima à Curitiba, e para resorts com alimentação e bebidas inclusos, que mostram que o público de 25 a 45 anos prefere passeios em família. “Vendemos muitos pacotes para resorts e lugares que ficam a duas horas ou um pouco mais daqui”, afirma.

Além disso, Regiane percebeu que as pessoas que procuraram a empresa onde trabalha preferem um roteiro mais curto e econômico para o período de carnaval. “A gente vendeu cruzeiros e viagens mais longas, mas os passeios curtos prevaleceram este ano devido a facilidade de pagamento. A maioria desses locais aceita o pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito”, conta.

Arapongas

Em Arapongas, uma empresa de turismo que vende passagens de ônibus, segundo a gerente Cibele dos Santos Reina, aumentou 7 ônibus na frota para operar no período de carnaval. “São 7 veículos extras para Santos, Curitiba, São Paulo e Santa Catarina. A procura deve aumentar ainda mais até o final desta semana”, espera.

Apesar da venda no guichê ser grande, Cibele diz que a procura de passagens de ônibus no aplicativo e no site da empresa também são grande e podem até ultrapassar a compra presencial. “As pessoas querem facilidade e conforto. A prova é que as poltronas do leito e leito cama são as que esgotam primeiro nesta época e durante o ano todo”, explica.