Estudantes de Apucarana fazem campanha contra brincadeira perigosa 

Uma nova "brincadeira" disseminada principalmente nas escolas do Brasil e também de outros países está causando preocupação entre pais, educadores e profissionais da área da saúde. A chamada "Quebra-crânios” é uma pegadinha em que três pessoas ficam lado a lado, enquanto a do meio, desavisada, pula, as duas das pontas aplicam uma rasteira, causando sua queda.

Pensando em fazer um alerta a outros colegas, três estudantes do 5º ano do ensino fundamental de Apucarana, Isabelli Vitória Lázaro, Ana Julia Cavalaro e Geovana Amaro Leal dos Santos, se reuniram para que o "desafio" acabe. Na foto, como forma de incentivar o término do desafio, elas escreveram: "Amigos não te fazem cair. Amigos te ajudam a se levantar".