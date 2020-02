Apucarana convoca aprovados em concurso público

A Prefeitura de Apucarana realiza o chamamento de 30 candidatos aprovados no concurso público 001/2017. O edital já foi publicado em Diário Oficial e está disponível no site oficial do Município (www.apucarana.pr.gov.br), no link “Concursos”.

Estão sendo convocados para assumirem suas funções junto ao quadro permanente profissionais nas áreas da assistência social (classificados do 14º ao 17º lugar), psicologia (15º e 16º lugar), educação social (6º ao 8º lugar e o 1º na cota afrodescendente), analista programador (4º lugar), assistente administrativo (31º ao 36º lugar), agente de trânsito (15º ao 22º lugar e o 2º na cota afrodescentente), preparador de cadáveres (3º lugar), técnico em contabilidade (4º lugar), eletricista (1º lugar) e operador de máquinas (1º lugar).

Os convocados devem se apresentar nesta sexta-feira (21/02), às 9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Apucarana, munidos de documentos exigidos no edital de convocação. Mais informações na Superintendência de Recursos Humanos pelo telefone 3422-4000.

