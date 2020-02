Confira a programação da Catedral Nossa Senhora de Lourdes

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes está com diversas programações para o mês de fevereiro e também para o decorrer do ano. Confira:

Coral da Catedral

Integrantes do Coral Nossa Senhora de Lourdes, da Catedral, se reúnem no dia 20 de fevereiro, às 14h30, no Centro Comunitário. Participe!



Nota Fiscal Solidária

O Hospital da Providência continua com a campanha Nota Fiscal Solidária, com o objetivo de coletar notas fiscais sem CPF dos consumidores, que serão cadastrados no site do governo e parte do imposto pago pelos produtos irão para a instituição. Deposite sua nota fiscal na secretaria da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Encontro para catequistas

No dia 27 de fevereiro, às 19h30, tem encontro de motivação para catequistas com o padre Anderson Candido Bento, na sala de reunião.

Terço dos Homens

O Terço dos Homens acontece toda segunda-feira, às 7 horas, e toda terça-feira, às 17 horas.

Grupo de jovens Renascer da Catedral

No dia 1º de março, a partir das 8 horas, tem reunião do grupo de jovens Renascer, para jovens com mais de 17 anos. A atividades acontece no Centro de Pastoral Papa Francisco. A inscrição pode ser feita na secretaria da Catedral.

Horários da Santa Missa na Catedral



Segunda a sexta-feira: 12 horas e 18h15.

Quarta-feira: 15 horas - novena se Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Sexta-feira: logo após a missa das 12 horas até as 17h30, com adoração do Santíssimo, encerrando com a oração litúrgica das vésperas e a bênção do Santíssimo.

Sábado: 19 horas.

Domingo: 8h30, 10 horas, 18 horas e 19h30.