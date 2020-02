30º BIMec comemora 75 anos da tomada do Monte Castelo

O comandante do 30º batalhão de infantaria mecanizado, tenente coronel Alexandre Colombo, informou que no próximo dia 21, acontece uma solenidade do 75º, alusiva a tomada de Monte Castelo.

O evento será realizado no 30º BIMec, na BR-376 às 10h30.

A Batalha de Monte Castelo foi travada ao final da Segunda Guerra Mundial, entre as tropas aliadas e as forças do Exército Alemão, que tentavam conter o seu avanço no Norte da Itália. O conflito se arrastou por três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, e teve participação decisiva da Força Expedicionária Brasileira.