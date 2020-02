Bicas do Parque da Raposa recebem melhorias

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, publicou nesta terça-feira (18) em sua rede social, uma foto que mostra as bicas do parque da raposa, que recebem melhorias.

O espaço onde ficam as bicas, está temporariamente interditado, mas em breve deve ser liberado. "Estamos deixando tudo pronto para as crianças e as famílias brincarem na água das bicas," escreveu o prefeito.

Revitalização une preservação ambiental e lazer para população

Em outubro do ano passado, a prefeitura deu início à revitalização do Parque da Raposa. Uma série de melhorias estão sendo executadas, com o objetivo de manter a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fazer com que o local volte a funcionar como uma área de lazer. De acordo com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, a ideia é harmonizar a preservação ambiental, agregando mais mudas nativas e, ao mesmo tempo, revitalizar equipamentos e estrutura. “O Parque da Raposa nasceu como uma unidade de conservação, mas a partir de agora estamos trabalhando para que funcione também como uma área de lazer, até pela sua proximidade de vários bairros que se formaram na região”, argumenta.

Parte do projeto está terminada, como o novo calçamento, instalação de dois parques infantis, colocação de lixeiras, gramado e pintura. Ainda serão construídos novos banheiros, outro parque infantil próximo das bicas d’agua que serão reativadas e a recuperação total do canal de água, que vai da ponte até a cascata, e irá funcionar como uma piscina para os visitantes.A prefeitura também pretende instalar um sistema de monitoramento por câmeras, para aumentar a segurança e prevenir a depredação do local, além de colocar novos postes de iluminação pública.

Inaugurado em 1989, o Parque da Raposa que completa 31 anos em 2020, faz parte da história de muitos apucaranenses. Um dos lugares mais visitados em Apucarana na década de 90, o local fez parte da infância e adolescência de grande parte dos moradores da cidade e da região, que guardam com carinho recordações da época.

A costureira Josiane Pereira, atualmente com 35 anos, brincou muito durante a adolescência no Parque da Raposa. Ela conta que tem muito boas lembranças do lugar. “Na época eu morava no Jardim Alvorada e saia a pé com meus amigos para ir brincar lá, apesar de ser longe a gente não media esforços, era o nosso parque de diversões”, lembra.

Josiane esteve de volta ao local recentemente, levando parentes para conhecer o parque, antes do início das reformas. Depois das obras, ela ainda não teve tempo de voltar, mas pretende levar a filha para brincar no local onde cresceu. “Tenho as melhores recordações do piscinão, da escadaria, é uma área de lazer que jamais pode ser abandonada. Ainda vou levar minha filha para conhecer, e não vou mentir, mesmo agora com 35 anos, se passar por lá, vou entrar na água, pois eu amava esse lugar, era tipo a Disney para mim”, brinca a costureira.

Outra frequentadora assídua do local era a radialista Erica Penharbel. “Me lembro que eu e minhas amigas não víamos a hora de chegar o sábado no final de 99 para 2000, para a gente ir para lá. Nós saíamos a pé do Jardim das Flores e íamos até o Parque da Raposa. Para voltar, vínhamos todas molhadas, dentro da circular. O motorista sempre ficava bravo porque a gente encharcava os bancos” se diverte, ao recordar.

A motorista Neia Galhiardi já está passando para a terceira geração, o encanto pelo parque. Ela que foi frequentadora na década de 90 e passou a levar as filhas na década seguinte, agora se prepara para apresentar o local para a netinha. “Depois da reforma ainda não voltei lá. Estou curiosa e com muita vontade de levar minha neta para brincar no parquinho. O Parque da Raposa marcou muito minha vida, principalmente os peixes grandes do lago que a gente alimentava com pão, e também as bicas que usávamos para lavar o carro. Era nossa diversão em família. Quando se falava que era dia de ir para o parque, era uma festa em casa”, conta a frequentadora.

“As crianças hoje em dia só querem saber de celular, computador, é preciso de um lugar assim para incentivar essa geração a sair ao ar livre, brincar. Que bom que estão recuperando o espaço”, finalizou.