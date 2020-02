Abastecimento de água fica comprometido até quinta (20); confira as regiões afetadas

A Sanepar inicia nesta terça-feira (18), e segue até a quinta (20), testes nas obras do Sistema Raposa, que atende a região norte da cidade de Apucarana. Também deve haver interrupção no abastecimento no distrito Aricanduva, em Arapongas.

Por este motivo, o abastecimento de água ficará interrompido durante o dia, mas à noite deve haver ser recuperado para encher os reservatórios domiciliares. Os serviços estão programados para os períodos da manhã e tarde e a normalização da distribuição de água deve ocorrer durante a noite, de forma gradativa.

Os principais bairros afetados são: os jardins Alvorada, Nakayama e Ouro Verde, núcleos habitacionais Marcos Freire e Mathias Hoffman, Recanto Mundo Novo, vilas Kaori e Planalto, partes dos jardins Ponta Grossa e Marissol, atendidos pelo Poço 21; jardins Cidade Educação, Garcia, Paraná, loteamentos Central, Heitor Pinheiro e Sanches dos Santos, núcleos habitacionais Dom Romeu, Djalma Mendes de Oliveira, João Goulart e Vale Verde, residenciais Cidade Educação e Mega Park, parques Raposa I e II e vila Montreal, zona baixa atendida pelo Raposa; Cidade Alta, jardim Pinheiros, núcleos habitacionais Afonso Camargo e das Indústrias, parques Bela Vista, Indústria das Confecções, Industrial Norte, recantos Bom Retiro e dos Palmares e os residenciais Itália, Parque das Araucárias e Três Reis, zona alta atendida pelo Raposa. Também deve haver interrupção no abastecimento no distrito Aricanduva, em Arapongas.



A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

Investimento

A obra soma um investimento de mais de R$ 10 milhões. Está sendo testada a operação do reservatório apoiado com capacidade de 2 mil metros cúbicos. Com ele, estão sendo implantados casa de química para tratamento de água, cinco estações elevatórias para bombeamento da água tratada até os pontos mais elevados e afastados do centro de reservação. Uma das elevatórias irá reforçar o abastecimento da região da UTFPR e dos loteamentos Residencial Parque da Raposa I e II, Marília, Condomínio Dom Angelo, Residencial Monte Belo, entre outros.



Estão sendo interligados quatro poços ao novo reservatório, por meio de linha de adutora. Cerca de 9 mil metros de rede e anel de distribuição estão sendo implantados. Investimentos também garantem a automação das sete áreas que compõem o sistema, que serão operadas e monitoradas a partir dos centros de controle operacional da Rua Ponta Grossa e da Estação de Tratamento de Água da Vila Regina.