Simper prevê calor e chuva para esta terça-feira 

Na terça-feira (18) uma frente fria avança pelo Oceano, na altura do Sul do Brasil, aumentando os índices de instabilidade nas diversas regiões paranaenses. Entre o noroeste, oeste, sudoeste e o sul as chuvas podem ocorrer já durante a manhã, mas na maior parte do Paraná as precipitações ocorrem a partir da tarde. Condição para temporais (chuvas, raios e ventos fortes) é mais elevada em comparação aos últimos dias. As temperaturas seguem elevadas no Estado, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registou 21ºC a temperatura deve chegar aos 28ºC durante a tarde. Existe a previsão de 18 milímetros de chuva.

Na quarta-feira (19) a frente fria continua influenciando o tempo no Paraná. As condições são favoráveis a pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões do Estado no decorrer do dia. Novamente não se descarta ocorrência de temporais localizados. Não deve aquecer tanto em comparação a terça-feira, mas ainda fica abafado.



Existe a previsão de 23 milímetros de chuva para Apucarana e região.