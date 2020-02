Ladrão furta residência e volta para ameaçar morador, em Apucarana

Um homem foi preso pela polícia militar (PM) de Apucarana, na tarde desta segunda-feira (17) no bairro Santiago, por furto e ameaça.

De acordo com o relatório da PM, o suspeito teria sido flagrado por vizinhos enquanto furtava fios de uma residência na Rua Antônio Benedito Soares. O dono da casa foi chamado e frustrou a ação do bandido, recuperando o produto do furto. Mais tarde, o suspeito teria voltado até a casa furtada, para ameaçar o proprietário com uma faca. Nesse momento, uma viatura policial foi acionada pela vítima.



Ainda segundo o relatório, um dos vizinhos que testemunhou o furto, teria reconhecido o suspeito, como sendo alguém conhecido na região pela prática desse tipo de delito. Com estas informações, os policiais foram até a casa do suspeito, que confirmou o furto mencionado. Ele ainda disse aos policiais que este tipo de crime ‘não daria em nada, e logo voltaria para casa’.



O suspeito recebeu voz de prisão pelo furto e pela ameaça à vítima e foi encaminhado para a delegacia da cidade.