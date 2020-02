Ladrões roubam moto e pedem desculpas para a vítima, em Apucarana

Dois ladrões que roubaram uma moto em Apucarana pediram desculpas para a vítima. O crime aconteceu no começo da noite de segunda-feira (17), no Jardim Primavera, na Rua Oscar Piedade.

O dono da moto chamou a Polícia Militar (PM), contou que estava com uma amiga e com sua moto estacionada na via pública, quando dois suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto.

A vítima ainda repassou que um dos suspeitos estava armado com um revólver. Eles roubaram dois celulares além da moto, uma Honda CG 160 Star, de cor preta, placa BCA-8i38.

O que chama atenção, é que após o crime os ladrões pediram desculpas para as vítimas e depois fugiram.

A PM realizou buscas, mas até o momentos os suspeitos não foram encontrados.