Apucarana Liquida supera expectativas

A 12ª Apucarana Liquida superou as expectativas dos organizadores. Uma avaliação preliminar feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) revela aumento nas vendas em relação ao ano anterior. Alguns lojistas ouvidos nesta segunda-feira, dia 17, relataram um acréscimo nas vendas entre 10 a 15%.

Segundo a presidente do Sivana, Aída Assunção, o percentual é positivo e revela uma tendência no setor. “As últimas pesquisas com lojistas já apontavam uma melhora no otimismo do empresário paranaense e isso reflete também entre os consumidores. Os números vêm para confirmar a retomada da economia”, afirma.

“Esta edição foi uma das melhores. Os lojistas realmente se preparam para a campanha, promovendo descontos atrativos para os consumidores. E claro, o Sivana e a Câmara da Mulher também fizeram sua parte, melhorando a organização da campanha e os prêmios”, pontua a presidente do Sivana.

Sobre a campanha, Aída comenta ainda que os participantes serão ouvidos e outras inovações serão feitas na próxima campanha. “Trabalhamos para oferecer sempre o melhor para os lojistas apucaranenses. A Apucarana Liquida está mais que consolidada, mas ainda há espaço para melhorar”, garante.

Aída reforça que os cupons podem ser entregues até o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. “Quem ainda não garantiu o seu cupom ainda dá tempo de comprar no comércio de Apucarana e concorrer a um dos 12 vales-compras ou um kit churrasco”, diz observando que será sorteado um kit churrasco por loja participante.

A presidente do Sivana comenta que os sorteios serão realizados nos dias 10 e 11 de março.

A Apucarana Liquida é uma realização Sivana e Câmara da Mulher, com patrocínio da Fecomércio PR Fomento Paraná, Sicoob Sebrae e Acia, e apoio Shopping CentroNorte e Prefeitura de Apucarana.