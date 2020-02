Expoagri Apucarana 2020 já tem data definida

A Expoagri Apucarana 2020, tradicional exposição de trabalhos dos alunos da escola-fazenda do Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas, vai acontecer de 18 a 20 de junho. A oficialização da data aconteceu nesta segunda-feira (17/02), no gabinete municipal, durante a primeira reunião de organização que contou com a participação do prefeito Júnior da Femac, da secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), Maria Agar Borba, da diretora-geral do colégio, professora Rosiney Pimenta, do diretor-pedagógico professor Anderson Belini e do diretor da fazenda-escola, professor Júlio César Pedroso.

Desde o ano passado, o evento conta com parceria da Prefeitura de Apucarana o que propiciou a expansão da programação com a inclusão de atrações culturais da cena sertaneja e gastronômicas. “Através da Expoagri Apucarana 2019, mostramos ao Paraná e ao Brasil a tradição e a força do município na agropecuária ligada ao ensino, dando uma visibilidade ainda maior ao colégio estadual agrícola”, pontua o prefeito Júnior da Femac, salientando que o agronegócio é um dos destaques da economia apucaranense que, nos últimos anos através da gestão Beto Preto, ganhou a Secretaria Municipal da Agricultura e o Programa Terra Forte, que estimula a fruticultura, a cafeicultura e avicultura junto à agricultura familiar. “A parceria com o colégio agrícola foi um sucesso, com grandes resultados e todos os objetivos alcançados” frisou o prefeito.

Outra meta do novo formato da Expoagri Apucarana foi celebrar com a população da cidade e região a cultura sertaneja. “Por isto, na edição de junho vamos manter os mesmos moldes da do ano passado, com shows de talentos e também com cantores sertanejos de destaque nacional. Além de um evento técnico tradicional, baseado no ensino e na pesquisa agropecuária, a Expoagri Apucarana tornou-se um momento para celebrar a cultura sertaneja, com todas as suas riquezas, envolvendo a família rural de toda a região”, destaca Júnior da Femac, lembrando que nos três dias de evento do ano passado, mais de 30 mil pessoas prestigiaram a exposição.

O apoio da Prefeitura de Apucarana foi enaltecido pela diretora-geral do colégio, Rosiney Pimenta. “Nosso evento ganhou muito com esta parceria. A edição 2019 foi muito bem organizada e nosso colégio ganhou em visibilidade, tendo como reflexo imediato o aumento no número de alunos matriculados já neste primeiro semestre”, revela a diretora.

O número de alunos matriculados saltou de 228, no ano passado, para 368 em 2020. “O crescimento de 62% na procura se deve a ações que aumentaram a visibilidade do colégio, como a realização de shows artísticos junto com a Expoagri e visitas de divulgação aos municípios”, concluiu a Rosiney Pimenta. Atualmente são 289 alunos no curso Técnico em Agropecuária, 54 no curso Técnico em Meio Ambiente e ainda 25 matrículas de um projeto especial de treinamento esportivo. Os alunos são oriundos de cerca de 60 municípios. “A maioria vem do Estado do Paraná, mas também temos alunos do Mato Grosso, São Paulo e também um que morava na divisa com o Paraguai e que veio junto com os pais morar em Apucarana para fazer o curso”, conclui a diretora.