Comércio de Apucarana trabalha em horário especial no período de carnaval

Serviço:

Comércio de rua

Segunda-feira (24/02) – Lojas fechadas

Terça-feira (25/02) – Lojas fechadas

Quarta-Feira de Cinzas (26/02) – Lojas abrem às 12 horas

Shopping CentroNorte

Segunda-feira (24/02) – Horário normal de funcionamento. Praça de alimentação das 10 às 22 horas; lojas, das 14 às 22 horas

Terça-feira (25/02) – O shopping estará fechado (irá passar por dedetização)

Quarta-Feira de Cinzas (26/02) – Horário normal de funcionamento, lojas e praça de alimentação, das 10 às 22 horas

Supermercados (alguns)

Sábado, dia 22: 8h30 às 22 horas

Domingo (23): 8h30 às 20 horas

Segunda-feira (24): 8h30 às 22 horas

Terça-feira (25): 8h30 às 22 horas

Quarta-feira (26): 8h30 às 22 horas