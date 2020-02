Equipe da Secretaria de Esportes de Apucarana é campeã em Cornélio Procópio

Representada por 21 atletas, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana conquistou o título geral na Prova Pedestre Quinzinha, realizada neste sábado (15 de fevereiro), em Cornélio Procópio, com a presença de cerca de 150 atletas. A equipe de Cândido Mota-SP foi à segunda colocada.

A professora Jossuela Pinheiro, Secretária Municipal de Esportes, disse que mais uma vez a equipe conseguiu bons resultados para o município. “Se destacamos na São Silvestrinha e na Vinteotinha, e agora os nossos atletas mostraram todo o potencial na Quinzinha. Isso é fruto de um trabalho sério e feito com carinho na gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac”, disse Jossuela.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo do município, destacou que a equipe vive um grande momento e tem superado todas as expectativas. “Em Cornélio Procópio conseguimos quatro pódios e mostramos que estamos no caminho certo. Agora é dar seqüência nos treinamentos e buscar outros bons resultados nas provas que virão pela frente”, ressaltou Grillo.

Na prova realizada neste sábado, destaques para os atletas Pedro Henrich Machado de Oliveira, Felipe Gabriel dos Santos Cruz, Gabriely Eduarda dos Santos de Souza e Madelaine Gomes da Silva, que competiram na categoria de 10 a 12 anos, com percurso de 500 metros.





Pedro foi campeão em sua categoria. No final do mês passado, ele havia ficado em primeiro lugar na Prova Vinteotinha, em Apucarana. Felipe Gabriel e Gabrielly conquistaram a segunda colocação e Madelaine foi à terceira colocada.

Os demais resultados dos apucaranenses foram os seguintes: categoria de 10 a 12 anos – feminino: Jady Maria Neves da Silva (4), Andrelize Pereira da Cruz (5) e Isabela Silva Gonçalves (6); masculino: Luis Felipe da Silva (4), Yohan Gabriel Oliveira (6) e Luiz Henrique Silva (7).

Categoria de 13 a 15 anos, com percurso de 1 quilômetro – feminino: Raissa Fernandes (13), Marya Eduarda Lima (14), Maria Eduarda Andrade (19) e Luiza Freitas (20); masculino – Guilherme Barbosa (5), José Vitor Ribeiro (8), Clayton Gomes Maciel (9), Jean Carlos Nunes (14), Cauan Carlos da Silva (18), Samuel Silva Biz (23) e Thalis Henrique Fernandes (25).





As próximas competições dos apucaranenses vão ocorrer nos dias 15 e 16 de abril no Festival de Atletismo em Campo Mourão e no dia 19 de abril na Corrida Rústica Tiradentes em Maringá.

A equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana tem o comando dos professores Grillo e Maicon Diego Maciel.