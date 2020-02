Atacarejo oferta mais de 120 vagas de emprego, em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fez um plantão neste final de semana, visando o preenchimento de 121 vagas. A intermediação, que prosseguiu nesta segunda-feira (17/02), foi para diversas funções a serem exercidas no denominado “atacarejo”, unidade que a empresa abrirá até o final de março em Apucarana.

O prefeito Junior da Femac afirma que a empresa escolheu Apucarana devido à pujança econômica da cidade. “O grupo está investindo R$ 12 milhões no empreendimento, pois acreditou no potencial da cidade e no momento vivido por Apucarana. Agora, o Município está contribuindo na seleção da mão-de-obra, através de uma parceria entre a Agência do Trabalhador e o setor de Recursos Humanos da empresa”, frisa Junior da Femac.

e acordo com Edison Estrope, secretário municipal de Indústria, Comércio e do Emprego, a parceria buscou facilitar a captação das vagas. “Ao invés da empresa buscar esses profissionais no mercado, o Município se colocou à disposição para dar o apoio, buscando facilitar ao máximo na hora da contratação dos funcionários", reitera Estrope.







Segundo Fábio Marcel, diretor da Agência do Trabalhador, o plantão foi realizado no sábado, no período das 8 horas às 12h30. “Nossa equipe recebeu os currículos e fez uma triagem. Após essa prévia-avaliação, os trabalhadores foram encaminhados para a entrevista com a Rosana Marcolino e o Eros Kendi, do RH da empresa”, explica Marcel, informando que inicialmente as vagas solicitadas foram 121, mas podem chegar a 130.

O empreendimento, que traz para cidade uma das modalidades de comércio que mais cresce no Brasil, terá 5,6 mil metros quadrados de área construída em terreno de 7,8 mil metros quadrados localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, aos fundos do Condomínio Solar da Toscana, próximo à entrada do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I.



O segmento de “atacarejo” mescla atributos de atacado e varejo. Com custo operacional inferior aos dos supermercados tradicionais, a modalidade propicia preços mais baixos para o consumidor final. Com investimento na ordem de R$12 milhões, a instalação da 14ª unidade da rede é uma parceria com a I-Glade Empreendimentos Imobiliários, de Apucarana, proprietária da área.



Quando anunciaram a instalação da empresa, em agosto de 2018, os proprietários afirmaram que investir em Apucarana era um antigo sonho do grupo. “O momento favorável por que passa Apucarana, a partir do trabalho dos gestores atuais, foi preponderante para tomarmos esta decisão agora. Apucarana é um grande mercado em potencial”, assinalou à época, Waldir Vecchiate Sanches, sócio-proprietário da rede. De acordo com ele, desde o primeiro contato foi muito bem recebido pela administração municipal. “Primeiro pelo então prefeito Beto Preto e agora pelo prefeito Júnior da Femac”, afirmou.



Sanches relata que a rede iniciou em Arapongas há 28 anos, “onde temos lojas e nosso centro de distribuição, mas hoje estamos também em Telêmaco Borba, Mauá da Serra, Astorga e Sabáudia. Será uma loja moderna, com açougue, padaria, estacionamento. Será também o primeiro grande atacarejo da rede, pois temos uma unidade pequena na nossa cidade-sede”, concluiu o empresário.