Aulas de natação reiniciam no Complexo Esportivo Lagoão

Reiniciam nesta terça-feira (18/02), a partir das 7 horas, as aulas de natação na piscina do Complexo Esportivo Lagoão. Cerca de 1.200 pessoas compareceram na semana retrasada no ginásio de esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, para efetivar as inscrições para a temporada 2020 visando à participação nas atividades de natação, oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

A Secretária Municipal de Esportes, professora Jossuela Pinheiro, lembra que as aulas serão realizadas em turmas nas categorias menores e adulto. “Se inscreveram crianças, adolescentes, adultos e idosos, com as atividades ocorrendo em todos os turnos. Vão acontecer as atividades pela manhã, tarde e noite. Houve uma procura muito grande nas aulas de hidroginástica e na natação não foi diferente. A gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac investem no esporte em todas as modalidades se preocupando com o bem estar e a saúde da população apucaranense”, frisa Jossuela.

Além de aquecida, a piscina semiolímpica é coberta, podendo ser utilizada durante todos os meses do ano. Reformada e reinaugurada na gestão Beto Preto, a atividade é uma das mais procuradas no município.



De 2013 para cá a piscina já sediou as disputas da natação nos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), Jogos Escolares do Paraná (JEPS) e alguns festivais com a presença de atletas da cidade e região.



Mais informações sobre as aulas de natação no Lagoão podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro Esportivo Alex Mazaron, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.