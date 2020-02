Polícia Civil de Apucarana prende homem suspeito de assaltar farmácia

A Polícia Civil de Apucarana cumpriu nesta segunda-feira (17) um mandado de prisão.Um homem suspeito de roubar uma farmácia foi detido, na casa dele, na rua Aldo Marcachine, Parque Bela Vista.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 8 de dezembro de 2019. O suspeito fazendo menção de estar armado, mediante ameaça roubou aproximadamente R$400.

Após investigações a civil identificou o suspeito, que confessou o crime. O homem faz uso de tornozeleira eletrônica, inclusive no dia do crime estava com o aparelho.

Diante do apurado, a Polícia Civil representou pela Prisão do investigado, sendo expedido mandado de prisão pelo Juízo de Apucarana.

O suspeito foi encaminhado para o Mini Presídio de Apucarana, onde está a disposição da Justiça.