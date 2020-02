Santuário São José promove “Noite de louvor” com cantor Thiago Brado

Thiago Brado, um dos principais cantores católicos da atualidade no Brasil, estará em Apucarana no dia 27 de fevereiro. O evento gratuito acontecerá a partir das 20 horas, no Santuário São José. Além da apresentação de músicas próprias, como o sucesso “Minha Essência”, terão momentos de oração, pregação e testemunhos.

A “Noite de Louvor” é uma promoção do Grupo de Oração São José Marello, do Santuário São José, de Apucarana, com apoio da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur)

De acordo com Mário Felipe, coordenador municipal de turismo, é esperado um público de cerca de quatro mil pessoas. “Virão caravanas de todo o Paraná. A Noite de Louvor acontecerá em dois ambientes, dentro e nas imediações do Santuário São José. Para que todos possam acompanhar, será instalado um telão do lado de fora e,para isso, a Rua Dom José Marello será impedida neste dia”, detalha Mário Felipe, salientando que o evento ajudará a divulgar o santuário e o turismo religioso em Apucarana.

Thiago Brado nasceu em Cianorte e descobriu seu interesse pela música na adolescência. Seu primeiro instrumento foi a guitarra, presente e incentivo de sua bisavó. Entre tocar com os amigos da escola e animar sua comunidade paroquial, Thiago aos poucos desenvolvia-se musicalmente e espiritualmente. No ano de 2012, após interromper seu curso superior na área de tecnologia, entrou em estúdio para gravar seu primeiro álbum autoral “O céu é o meu caminho” e a partir de então seguiu com a vida missionária.

Conhecido por muitos devido ao sucesso da canção “Minha Essência”, seu primeiro grande hit (2013), Thiago é autor de noventa por cento de seu repertório. Sua discografia é composta pelos álbuns “ O Céu é o meu Caminho, “Eu me Rendo”, “Seleção”, “DVD Pulsar ao Vivo”” e o seu mais recente trabalho, “ DVD Sopro”.

Conforme Mário Felipe, Thiago é um cantor e compositor que faz muito sucesso nas redes sociais. “Seu canal no YouTube tem milhões de visualizações e suas músicas mais conhecidas são Minha Essência, Verdades do Tempo, Meu Alvo, Não Estou Só e Nova Manhã, entre outras”, cita Mário Felipe.

Thiago também se aventurou na literatura. Em 2017 lançou seu primeiro livro, a fábula “O Monge e a Coruja”, que já se encontra na 3ª edição e, em 2018 também pela Editora Planeta, lançou o segundo livro intitulado “Minha Essência“.