Provas do “Aprende” ocorrem em clima de tranquilidade

O domingo (16/2) foi de avaliação para os 1.050 candidatos inscritos no processo seletivo do Programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Municipal (Aprende). As provas objetivas foram realizadas no período matutino, no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em clima de tranquilidade. O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira(17), às 17 horas, por meio do site da Prefeitura de Apucarana (https://bit.ly/2V0KojN).

Segundo o prefeito Júnior da Femac, o Programa Aprende foi instituído com o propósito de ampliar as oportunidades de formação profissional voltadas à juventude apucaranense. “O juiz Maurício Mazur, da Justiça do Trabalho, concebeu o projeto e o trouxe até a administração municipal. Eu e os vereadores da base encampamos prontamente a ideia porque vimos que ela pode contribuir com o desenvolvimento escolar e a inserção dos jovens no mercado de trabalho,” disse.

O Programa Aprende visa à contratação de cinquenta aprendizes, com idades entre 14 e 24 anos, por um prazo determinado de no máximo dois anos, para atuar na Prefeitura de Apucarana e na Autarquia Municipal de Educação (AME). Os aprovados também serão matriculados em curso de formação técnico-profissional em serviços administrativos.

Cerca de 10% por cento dos 1.050 jovens inscritos não compareceram para a realização da prova. “Doze candidatos tiveram o acesso às salas negado porque não apresentaram nem o comprovante de inscrição e nem um documento de identificação com foto. Uma grávida sofreu uma leva queda da pressão arterial, mas foi rapidamente atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que estava de prontidão durante toda a manhã no campus da Unespar. Estes foram os únicos incidentes registrados,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Conforme o edital nº 22/2019, o resultado do processo seletivo, com as notas individuais dos candidatos e a classificação definitiva para o preenchimento das vagas, após a aplicação dos grupos obrigatórios e prioritários, será divulgado na próxima sexta-feira (21/2), mediante publicação no portal da Prefeitura de Apucarana (www.apucarana.pr.gov.br).