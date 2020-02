Colisão deixa duas mulheres feridas em Apucarana; carro ficou de ponta cabeça  

Duas mulheres ficaram feridas após acidente por volta das 20h deste domingo (16), no cruzamento da Rua João Sampaio com a Rua Dom Pedro, no Jardim Morada do Sol, em Apucarana. A colisão envolveu um Fiat Argo e um Fiat Uno que ficou de ponta cabeça após a batida. No Uno havia duas mulheres que sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor do Argo saiu ileso.

De acordo com testemunhas, a motorista do Uno seguia pela João Sampaio e teria avançado a preferencial. O motorista João Gonçalves, que dirigia o Argo, mora perto do local do acidente e trafegava pela Rua Dom Pedro quando o acidente ocorreu. "Ela estava em alta velocidade e não deu tempo de frear", afirma.

O motorista relata que é a segunda vez que se envolve em um acidente no mesmo cruzamento. "Eu estava indo trabalhar e um motoqueiro não parou e acabou batendo no meu carro. Os motoristas que passam por aqui não respeitam a sinalização", comenta.



A autônoma Jeane Santos mora no bairro há apenas um ano e afirma que presenciou seis acidentes no período. "Ninguém respeita a placa de pare. É necessário instalar uma lombada para os motoristas reduzirem a velocidade ao passar pelo cruzamento", opina.

Segundo o sargento Marcos do Carmo, as duas vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao Hospital da Providência pelas ambulâncias dos bombeiros e Samu.