Casal vai parar na delegacia após agressões com cabo de rodo, em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta do meio dia do domingo (16), para atender a uma briga de casal na Rua Ícaro, na Vila Nova. Vizinhos acionaram a viatura.

Chegando ao local, a polícia encontrou o casal, um homem de 61 anos e uma mulher de 37, ambos com hematomas pelo corpo. O marido relatou aos policiais que após uma discussão com a esposa, eles estraram em luta corporal e a mulher teria usado um cabo de rodo para acertá-lo, machucando sua cabeça e braços. Ele por sua vez, agarrou a parte de baixo do rodo, e devolveu a agressão, acertando a esposa na cabeça.



Diante da situação, o casal foi encaminhado até a delegacia para as providências cabíveis.