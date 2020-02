Homem é preso por tentar estrangular esposa e avança contra policiais, em Apucarana

Um homem de 59 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Apucarana, na noite deste domingo, no Jardim Aeroporto, depois de tentar estrangular a esposa.

Conforme o relatório da PM, a vítima relatou que o marido teria tentado matá-la segurando pelo pescoço, depois de xingá-la de vagabunda. Com a chegada da equipe policial na residência, o marido reagiu com violência contra os policiais, que precisaram imobilizá-lo. O homem foi encaminhado para a delegacia algemado e mesmo assim, passou a esmurrar o compartimento da viatura, danificando o teto do veículo. Ao desembarcar na delegacia, mais uma vez o suspeito reagiu contra a equipe, e a todo momento gritava ameaças de morte contra a esposa e a filha de 13 anos.