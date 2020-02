Câmera de segurança registra vandalismo em Apucarana; veja vídeo

Uma câmera de segurança instalada no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Maracahi na Vila Feliz, em Apucarana, registrou um ato de vandalismo, que aconteceu no final da noite de sábado (16).

Pelas imagens é possível perceber que um jovem se aproxima e chuta uma lixeira. Ele continua chutando até derrubá-la.

Outros seis adolescentes se aproximam, entres eles está uma garota. Um dos jovens também chuta uma parede e todos saem correndo.

As imagens foram envaidas para o Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana,Conseg.

O caso será investigado. Veja