Dom Carlos José viaja para Roma com os Bispos do Paraná para encontrar Papa Francisco

O Bispo da Diocese de Apucarana Dom Carlos José de Oliveira viaja para Roma, junto com os Bispos do Paraná. Todos vão visitar Ad Limina e se encontrar com o Papa Francisco.

A viagem está marcada para esta segunda (17). Os Bispos devem ficar em Roma até o dia 27.

Ad Limina é uma expressão em latim, que significa no limiar, na soleira, na entrada das basílicas dos apóstolos Pedro e Paulo.



A visita, prevista no Código de Direito Canônico, é feita de cinco em cinco anos por todos os bispos do mundo, divididos por países ou regionais. Nos dez dias em que estarão em Roma, os bispos também visitarão os vários Dicastérios do Vaticano, que são os departamentos de ajuda ao papa.

Os bispos vão tratar de diversos assuntos com os cardeais, com os técnicos da Igreja, sobre a evangelização dos povos, a cultura, a formação do clero, o laicato, e até mesmo sobre a função dos bispos.