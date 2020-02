Problema elétrico afeta abastecimento em bairros de Apucarana neste domingo (16) 

A Sanepar informa que, neste domingo (16), ocorreu uma pane elétrica em uma das estações elevatórias de Apucarana. Em razão disto pode faltar água na Colônia dos Produtores, Osmar Guaraci Freire, Interlagos, João Paulo, Pirapó e região oeste da cidade. Técnicos já trabalham para resolver o problema. A normalização está prevista para o início da tarde deste domingo.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

