Loja na área central de Apucarana é assaltada neste sábado (15) 

A Polícia Militar de Apucarana recebeu na tarde deste sábado (15) a solicitação de uma vítima, que relatou que dois homens entraram em sua loja na Rua Rio Branco, em Apucarana, com uma arma de fogo, abaixaram as portas do estabelecimento e deram voz de roubo.

Segundo a PM, os homens levaram dinheiro que estava no bolso da vítima e no caixa da loja.



Em seguida, de acordo com o relatório da PM, os assaltantes saíram do local em uma motocicleta. As informações da vítima foram passadas para a 17ª SDP, que irá investigar o roubo.