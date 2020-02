Prefeito inaugura quadra poliesportiva no distrito de Caixa São Pedro

O prefeito Junior da Femac inaugurou neste sábado pela manhã (15/02), a obra da quadra poliesportiva Adelino Valentim Miquelão, no distrito da Caixa São Pedro, em Apucarana. A revitalização incluiu melhorias gerais da quadra, além da construção de vestiários e sanitários. A benfeitoria teve investimento de R$ 131.901,86 com recursos próprios do município. A obra foi executada pela empresa Belga Latina Construções Eireli.

Também participaram da solenidade, a secretária municipal de esportes, Jossuela Pinheiro, o vereador Franciley Preto Godoi, o Poim, a diretora da Escola Municipal Wilson de Azevedo, Vera Lúcia de Paula, a diretoria do CMEI, Suzi de Lima Sartori, a pastora Viviane, o diácono Raimundo Ribeiro e os familiares do homenageado, além de vários secretários municipais e demais autoridades.

O prefeito Junior da Femac diz que tem um carinho especial pela comunidade da Caixa São Pedro, pois sua mãe – Maria Toschi – nasceu no distrito e seu avô – Luiz Toschi – foi um dos pioneiros. Antes do seu discurso ele pediu um minuto de silêncio em memória ao enfermeiro Lauro Alberto Vieira dos Santos, que faleceu recentemente num acidente automobilístico.

Lauro era chefe na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Caixa São Pedro, e no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari.

Junior enalteceu o trabalho do homenageado Adelino Miquelão, que dá o nome a quadra poliesportiva. “Ele (Adelino) dedicou uma vida inteira ao distrito e essa homenagem é mais do que justa. Sou neto dessa terra, por isso a Caixa São Pedro é a nossa força”, destacou o prefeito.

Durante a solenidade, Junior da Femac comentou que o distrito receberá outras benfeitorias, como a construção de casas, a capela mortuária e obras no campo de futebol. “Como neto da terra, vamos ficar unidos, vamos ficar firmes, defendendo a Caixa São Pedro e Apucarana”, frisou Junior da Femac.

Jossuela Pinheiro, secretária municipal de esportes, disse que a quadra atenderá toda a comunidade do distrito. “Foram quarenta anos de espera, mas graças a Gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac, a quadra está pronta para atender todas as pessoas do distrito. Estamos fazendo um trabalho firme, forte e determinado, oferecendo mais qualidade de vida para as crianças, adolescentes em todas as modalidades, oportunizando também a utilização da quadra pelos alunos da escola municipal, para os moradores peço que ajudem a cuidar da praça esportiva”, ressaltou Jossuela.

O vereador Poim, que teve a ideia de homenagear o saudoso Adelino Miquelão, disse que o morador da Caixa São Pedro também terá mais qualidade de vida com a reforma do local. “Quem ganha muito com essa obra, principalmente são as crianças, que terão um local adequado para praticar esportes. Agradeço todos os secretários do município e a família Miquelão. Estou feliz pela Caixa São Pedro por ter recebido esta obra tão importante”, frisou o vereador.

Maria de Lourdes Miquelão, filha de Adelino, destacou que ficou muito contente com a homenagem que foi feita para o seu pai. “Com muita alegria estou aqui neste momento. O meu pai viu Apucarana crescer e ele merece esta homenagem. Sempre acompanhou o esporte do distrito e para mim é uma honra estar aqui como representante da família”, finalizou Maria de Lourdes.

O HOMENAGEADO – Adelino Valentim Miquelão residiu há mais de 70 anos no distrito. Acompanhado dos pais João e Rosa Miquelão, Adelino chegou, aos 14 anos, na localidade que se tornou Caixa São Pedro, no dia 3 de outubro de 1938, de onde nunca saiu. Foi testemunha viva do surgimento do município de Apucarana, já que o distrito se formou primeiro que a cidade, sempre trabalhando na zona rural.

Viveu o auge da agricultura cafeeira nas décadas de 60 e 70. Adelino morou há mais de 50 anos na mesma casa, na Fazenda Ficheira. Ele, que era paulista de Pirajuí, faleceu no dia 1º de maio de 2014.

Adelino deixou seis 6 filhos, 17 netos e 14 bisnetos.