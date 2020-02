Após atropelamento com morte em Apucarana, moradores pedem quebra-molas; assista

Após um atropelamento com morte na Rua Ouro Verde, no Projeto Agrícola em Apucarana,que vitimou José Carlos da Cruz de 47 anos, moradores do bairro pedem a instalação de um quebra-molas. Eles alegam que alguns motoristas exageram na velocidade.

Os moradores colocaram até uma placa no meio da rua para chamar a atenção dos condutores. Roseli Serra dos Santos mora no bairro há 25 anos, ela faz um apelo para que os motoristas tenham mais cautela.

"Muitos motoristas exageram da velocidade, passam aqui na rua correndo. Por aqui sempre tem crianças brincando, tem uma escola bem aqui perto. No final da tarde quando as crianças estão saindo é super perigoso. É preciso mais cautela dos motoristas e precisamos de quebra-molas," enfatiza Roseli.

A moradora conhecida José, que morreu após ser atropelado. "Eu estava em uma festinha aqui mesmo na rua quando o sobrinho dele foi lá avisar que tinha acontecido o atropelamento. Cheguei aqui na rua e vi ele morto. Ele era um homem trabalhador e agora morreu. Poderia ser qualquer outra pessoa que tivesse passando pela rua," comenta Roseli.

Josildo Batista dos Santos, também morador da rua, contou que ouviu o barulho da batida e quando saiu de sua casa, já viu José no chão. "Nossa é muito triste, ele foi atropelado na frente da casa dele. Escutei um barulho, não deu tempo de ver o carro," detalha.

Ele que já mora há 20 anos no mesmo lugar, disse que sempre é possível flagrar motoristas em alta velocidade. "Antes a rua não tinha asfalto e alguns motoristas já exageravam. Agora nós temos uma rua boa, ganhamos essa melhoria, mas infelizmente a velocidade que os motoristas estão trafegando aqui é muito alta. Eles passam por aqui correndo, não tem necessidade disso. É preciso que algo seja feito, um quebra-molas seria o ideal para tentar evitar a alta velocidade. Aqui moram famílias, crianças, pessoas de bem," finaliza Josildo.

Veja o vídeo: