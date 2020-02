Jogador Andinho fala sobre a expectativa de atuar no Apucarana Futsal 

O Apucarana Futsal confirmou a contratação do ala Anderson Michel de Souza Santos, o Andinho de 29 anos, para o Campeonato Paranaense da Série Bronze de 2020.

Andinho já atuou no Apucarana Futsal em 2016 disputando a Série Prata. O jogador é campeão brasileiro sub-20, bicampeão intermunicipal do Ceará, tricampeão regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), campeão dos Jogos Abertos B, bicampeão paranaense da Série Prata e campeão da Copa da Hungria.

Andinho se diz motivado em voltar para Apucarana e reforçar o time que disputará a Série Bronze.

"Estou muito feliz e muito motivado em voltar essa cidade que sempre me acolheu muito bem, cidade boa que gosto muito. Graças a Deus minha trajetória é bem vitoriosa, já passei por muitos clubes, tenho muitas vitórias e muitas derrotas claro. Joguei fora do país no começo de 2018, passei sete meses por lá e foi uma experiência muito boa, que vou levar pro resto da minha vida, pretendo novamente voltar a Europa, quase fui de novo esse ano. Mas estou de volta em Apucarana e muito feliz," detalha Andinho

O jogar vai disputar pela primeira vez a Sério Bronze do Paranaense. " A expetativa são boas, temos uma boa equipe, conheço uma parte dos jogadores de Apucarana e sei do potencial de cada um, vejo nossa equipe forte pra disputar essa competição. Temos um treinador inteligente que tenho certeza que vai fazer de tudo pra tirar o melhor de cada um nós nos treinos para nós mostrarmos nos jogos."

O Campeonato Paranaense da Série Bronze deve começar no mês de março.



Um grupo de empresários apucaranenses lança no dia 16 de janeiro o novo Apucarana Futsal, que prepara a revitalização da quadra do 28, que já foi palco de grandes disputas e será sede de treinamento para o time titular e base.



A quadra vai receber as melhorias, como novo piso, iluminação, pintura e outros detalhes,que devem custar aproximadamente R$70 mil.